Канадские полицейские поймали Бэтмена

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одной из трасс в Северном Онтарио канадские полицейские остановили настоящий Бэтмобиль, за рулем которого сидел Темный рыцарь. Этот инцидент засняли некоторые из проезжавших мимо автомобилистов.

Каковы были претензии стражей порядка к герою, неизвестно, но, вероятнее всего, они не были серьезными, так как Бэтмен быстро вернулся за руль своего транспортного средства и продолжил путь.

Свидетели отмечали, что Бэтмобиль отличался классическим дизайном и не имел ничего общего с версиями, представленными в фильмах Кристофера Нолана.-0-