Канадские стартаперы привлекли свыше $100 тыс. на создание яиц для медитации

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадская компания Orijin Design смогла собрать на краудфандинговой площадке Kickstarter свыше $100 тыс. на создание специальных яиц для медитации, сообщают СМИ.

При этом не ожидалось получить так много денег: на реализацию проекта планировалось собрать всего $7 тыс. Однако идея так понравилась людям, что профинансировать ее решили 3 тыс. человек.

Необычный проект получил название "Яйцо для размышлений" (The Thinking Egg). Отмечается, что предмет для медитации легко помещается в карман. Длина яйца составляет 23 мм, ширина - 17 мм. По задумке разработчиков, яйца можно перекатывать в пальцах, катать по столу и мять в кулаке.

В настоящий момент есть три вида "Яиц для размышлений" из разных природных материалов: дерева, металла и камня. Каждое из них имеет свое предназначение. Каменное яйцо должно применяться для успокоения, металлическое - для восстановления, деревянное - для концентрации. Позднее изобретатели планируют изготовить яйца из лавового камня.

Производители обещают, что в продаже яйца для медитаций появятся уже в октябре 2018 года. Стоимость новинки составит около $13. Разработчики уверены, что их продукция сможет помочь тем, кто "хочет остановиться, вдуматься в происходящее и не терять самого себя в повседневной рутине".-0-