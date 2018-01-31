Канадские ученые разработали "вечные" антимикробные пломбы для зубов

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Канады создали уникальные пломбы для зубов, способные уничтожать микробы в полости рта. Об этом сообщает издание Nature Communications.

Как правило, даже хорошо установленная пломба со временем разрушается: между ней и зубной тканью возникает микрозазор. Попадая в него, вредные бактерии начинают активно размножаться, вызывая кариес.

Для решения этой проблемы канадские химики разработали особый состав пломбы, который включает в себя кремниевые наночастицы, наполненные антибиотиками. Частицы представляют собой полые или пористые тела сферической формы. Их изготавливают из кремния и прочих химически инертных веществ, при этом насыщая антибиотиками. Вступая в контакт с лекарственными веществами, стрептококк и другие микробы погибают.

В результате опытов ученые доказали, что подобная пломба и через два года не теряет своих свойств. Специалисты утверждают, что пломба может работать долгие годы, продолжая защищать зубы от микробных атак на протяжении всей жизни своего носителя.

Российские ученые, работая над созданием аналогичных пломб, использовали наночастицы из металлов, что потенциально должно сделать их еще более долговечными.-0-