Канадские ученые выяснили, что макароны можно есть во время диеты

Канадские ученые утверждают, что употребление макаронных изделий не всегда способствует увеличению веса или накоплению жира. Научное исследование было опубликовано в журнале "BMJ Open".

Многие люди уверены, что употребление углеводов обязательно приведет к увеличению массы тела, и во время диет стараются избегать продукты, в которых содержится много углеводов.

Специалисты рассмотрели множество исследований с участием почти 2,5 тысячи человек, которые ели макароны вместо других углеводов в здоровой диете с низким гликемическим индексом. Сообщается, что средний возраст участников составил 50 лет, индекс массы тела - 30,4.

Оказалось, что за 12 недель диеты, в которую были включены макаронные изделия, они потеряли около 2 килограмм. Кроме того, их индекс массы тела снизился.