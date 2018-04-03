Канадские ученые выяснили, что макароны можно есть во время диеты

Канадские ученые утверждают, что употребление макаронных изделий не всегда способствует увеличению веса или накоплению жира. Научное исследование было опубликовано в журнале "BMJ Open".
Многие люди уверены, что употребление углеводов обязательно приведет к увеличению массы тела, и во время диет стараются избегать продукты, в которых содержится много углеводов.
Специалисты рассмотрели множество исследований с участием почти 2,5 тысячи человек, которые ели макароны вместо других углеводов в здоровой диете с низким гликемическим индексом. Сообщается, что средний возраст участников составил 50 лет, индекс массы тела - 30,4.
Оказалось, что за 12 недель диеты, в которую были включены макаронные изделия, они потеряли около 2 килограмм. Кроме того, их индекс массы тела снизился.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4137 BYN
|2.408 BYN
|2.413 BYN
|USD
|1.9593 BYN
|1.957 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4037 BYN
|3.392 BYN
|3.404 BYN