Канадский хирург прооперировал мальчика и его плюшевого мишку

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский нейрохирург Дэниел Макнили прооперировал мальчика, а также провел "операцию" на его плюшевом медведе, сообщает BBC.

Все дело в том, что 8-летний пациент Джексон Макки, с рождения страдающий от гидроцефалии (избыточное скопление спинномозговой жидкости), по пути в операционную спросил хирурга, не может ли тот заодно подлечить и его плюшевого друга Малыша. Несмотря на отсутствие опыта в лечении плюшевых медведей, доктор не мог отказать своему маленькому пациенту.

Макнили рассказал, что дети часто приносят в операционную свои любимые игрушки, но просьба о двойной операции прозвучала впервые. "Мне показалось, это самое простое, что я могу сделать, для того чтобы мальчик смог почувствовать себя лучше", - написал доктор под фотографиями операции медведя в своем Твиттер-аккаунте.

Хирург поставил мишке диагноз "разрыв подмышки", надел на него "кислородную маску" и провел операцию без анестезии.

Мальчику также была сделана запланированная операция. Оба оперативных вмешательства прошли успешно, сейчас маленькие пациенты восстанавливаются после проведенных процедур и чувствуют себя хорошо.

Семья Джексона Макки благодарит доктора за понимание и поддержку мальчика в этот сложный период. "Он был так горд и счастлив, что его маленький плюшевый друг лежал вместе с ним на больничной койке", - поделился отец Джексона Рик Макки.-0-