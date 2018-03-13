Канадский видеоблогер утверждает, что нашел самый маленький гостиничный номер в мире

Ксавье-Джастин Наджи, видеоблогер из Канады, утверждает, что нашел самый маленький гостиничный номер в мире. Им оказалась комната в одном из хостелов Гонконга.
Мужчина нашел комнату, площадью три квадратных метра и при этом лишенную окна. Она находится в одном из Чункингских особняков, которые представляют собой комплекс из пяти зданий высотой 17 этажей. Их построили в 60-ые и сейчас здесь с разной степенью регулярности проживает около 10 тыс. человек.
Номер, в котором остановился Наджи, обходится ему в 30 долларов за ночь. В основном все пространство занимает на очень длинная кровать, но нашлось также место для туалета и душа. Конечно, это больше номеров-капсул в Японии, но также является рекордом.
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