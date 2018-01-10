Канадцы разработали "умное" нижнее белье, которое поможет управлять домом

Канадская компания Skiin разработала линейку "умного" нижнего белья. В продукцию серии встроены сенсоры, которые помогают управлять домом. Вещи выпускаются как для женщин, так и для мужчин.

За рубежом сейчас активно развивается технология "умный дом", при помощи которой люди могут управлять своим жилищем без использования большого количества приборов. Так, воду в ванной или свет можно включить при помощи хлопка или щелчка пальцев. Именно для таких домов и рассчитана линия нижнего белья от Skiin. Трусы и бюстгальтеры от компании следят за сердцебиением, температурой тела, дыханием и движениями человека. Сенсоры помогают технологии оценить эмоциональное состояние своего хозяина и, учитывая это, изменить обстановку в доме. Так, например, в зависимости от температуры тела будет регулироваться температура в помещении, а если у человека плохое настроение, то включится успокаивающая музыка.

Личному комфорту сенсоры не помешают, так как они вшиты в ткань и практически незаметны для человека. Аккумулятор требует зарядки примерно раз в день, он спрятан в съемном модуле.

Поступят в продажу новинки уже летом текущего года.