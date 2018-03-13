Канал HBO пообещал впечатляющую гибель героев в финальном сезоне "Игры престолов"

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство канала HBO пообещало гибель героев в финальном сезоне сериала "Игра престолов". Об этом пишет Variety со ссылкой на старшего вице-президента HBO Франческу Орси, которая принимала участие в конференции INTV в Израиле.
Франческа Орси, говоря о читке сценария нового сезона "Игра престолов", отметила: "Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере". Она сказала, что финальному сценарию аплодировали стоя 15 минут. "Это было потрясающе", - добавила Орси.
Многие из актеров до этого не видевшие сценарий были очень удивлены и впечатлены не только фактом гибели своих персонажей, но и тем, как это происходило, рассказала Франческа Орси.-0-
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