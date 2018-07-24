Канье Уэст откроет новый ресторан

Американский рэпер, продюсер и дизайнер Канье Уэст настроен достигать все больших высот. Так, Уэст решил открыть свое новое заведение. Рэпер планирует открыть его в Калабасасе, который находится в округе Лос-Анджелеса, где живет Канье Уэст со своей семьей.

Сообщается, что основой меню ресторана будет comfort food, что значит теплые семейные ужины и воспоминания о детстве. Также Уэст анонсировал, что в его заведении можно будет попробовать те блюда, которые ему готовила мама. Сопровождать рэпера в бизнесе будет его жена Ким Кардашьян.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.