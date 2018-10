Капитан Америка покинет киновселенную Marvel

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крис Эванс, а вместе с ним и Капитан Америка покидает киновселенную Marvel. Об этом актер сообщил на своей странице в Twitter.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.