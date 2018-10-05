Капитан Америка покинет киновселенную Marvel

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крис Эванс, а вместе с ним и Капитан Америка покидает киновселенную Marvel. Об этом актер сообщил на своей странице в Twitter.
Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.— Chris Evans (@ChrisEvans) 4 октября 2018 г.
"Официально завершили работу над "Мстителями 4". Это был очень эмоциональный день, - написал Эванс. - Играть эту роль в течение последних восьми лет было для меня большой честью. Всем, кто был перед объективом и с другой стороны камеры, всем зрителям говорю "спасибо" за воспоминания, которые у меня остались. Буду благодарен всегда!"
Публикация Эванса вызвала большую реакцию среди подписчиков актера. Фанаты выражают огромное сожаление в связи с тем, что больше в "марвеловских" фильмах не увидят Стива Роджерса. Не остался пост без внимания коллег Эванса. Так, звезда "Дэдпула" Райан Рейнольдс ответил актеру:
"Я не плачу, а рыдаю. В этом разница".
I'm not crying. I'm weeping. There's a difference.— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 4 октября 2018 г.
Дуэйн "Скала" Джонсон также отреагировал на прощание коллеги.
What a run you had brother. Congrats on breathing life into such an iconic character. Keep on keepin' on https://t.co/yg38AcXNUi— Dwayne Johnson (@TheRock) 4 октября 2018 г.
"Это был замечательный период, брат. Поздравляю тебя с тем, что смог вдохнуть жизнь в канонического персонажа. Продолжай в том же духе", - написал Джонсон .-0-
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