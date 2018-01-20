Кардашьян и Уэст назвали дочь в честь города

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда телешоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст своему третьему ребенку дали имя Чикаго. Об этом Кардашьян написала в своем Twitter.

Необычный выбор имени для новорожденной дочери связан с тем, что Чикаго - это родной город Канье Уэста.

О том, что Кардашьян и Уэст стали многодетными родителями, стало известно 16 января. Выносила и родила третьего ребенка для знаменитой пары суррогатная мать, так как медики запретили Ким рожать из-за опасности для ее здоровья. У Канье Уэста и Ким Кардашьян также есть дочь Норт Уэст и сын Сэйнт Уэст.-0-