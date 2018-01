Кардашьян и Уэст назвали дочь в честь города

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда телешоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст своему третьему ребенку дали имя Чикаго. Об этом Кардашьян написала в своем Twitter.

From #OneChicago to another, welcome to the world! pic.twitter.com/ELGZcm7ncg