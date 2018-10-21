Кардиологи в Канаде нашли способ продлить жизнь сердечникам‍

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадские ученые считают, что страдающим заболеваниями сердца пойдет на пользу каждые 20 минут вставать с места и прохаживаться по комнате, сообщает ИА Росбалт.

Кардиологи из канадского Университета Альберты сделали вывод, что продлить жизнь людям, перенесшим инфаркт или инсульт, а также страдающим ишемической болезнью сердца, поможет постоянная физическая активность. Причем активничать советуют не менее 7 минут. Совершать при этом тяжелые упражнения не требуется. Даже простое хождение по комнате в течение этого времени сжигает в организме до 770 килокалорий в день, в то время как при отсутствии активности накапливается холестерин и другие вредные жиры.-0-