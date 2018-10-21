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Кардиологи в Канаде нашли способ продлить жизнь сердечникам‍

Калейдоскоп 21.10.2018 | 20:13
Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадские ученые считают, что страдающим заболеваниями сердца пойдет на пользу каждые 20 минут вставать с места и прохаживаться по комнате, сообщает ИА Росбалт.

Кардиологи из канадского Университета Альберты сделали вывод, что продлить жизнь людям, перенесшим инфаркт или инсульт, а также страдающим ишемической болезнью сердца, поможет постоянная физическая активность. Причем активничать советуют не менее 7 минут. Совершать при этом тяжелые упражнения не требуется. Даже простое хождение по комнате в течение этого времени сжигает в организме до 770 килокалорий в день, в то время как при отсутствии активности накапливается холестерин и другие вредные жиры.-0-

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Теги
болезни, здоровье, Канада, медицина
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