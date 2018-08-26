Карманные часы уроженца Витебска, пассажира "Титаника", выставлены на аукцион в США

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На портале электронной площадки Heritage Auctions выставлены на торги карманные часы уроженца Витебска Синая Кантора, который был пассажиром первого и последнего рейса лайнера "Титаник" в апреле 1912 года.

Лот под номером 43312 был выставлен на торги несколько дней назад. Торги по лоту должны завершиться 26 августа. Ставка по лоту за сутки до завершения аукциона - $34 тыс.

Это часы диаметром 76,2 мм с открытым циферблатом. Корпус изготовлен из латуни с серебряным покрытием, время обозначено буквами на иврите, обозначающими соответствующие цифры. На задней крышке есть изображение Моисея, который держит скрижали с десятью заповедями. В описании указано, что часы немаркированные, но снабжены оригинальным швейцарским механизмом, имеют запасной кристалл. Хронометр имеет следы ржавчины: заржавел механизм, разрушились стрелки. Часы продаются с копиями документов и с сопровождающим письмом, которое подтверждает их происхождение,

Синай и Мириам Кантор ехали на "Титанике" вторым классом. Они плыли из британского Саутгемптона в американский Бронкс. Когда "Титаник" начал тонуть, Мириам поместили в спасательную шлюпку № 12, предназначенную для женщин и детей. Мириам спаслась, а Синай погиб. Его тело извлекли из воды позже и доставили вдове в Нью-Йорк. Ей передали также извлеченные со дна океана вещи - одежду, российский паспорт, блокнот, деньги, кошельки, карманный телескоп, штопор, часы и ремень.

Часы стали семейной реликвией – в семье Кантор их передавали из поколения в поколение 106 лет. На торги их выставил потомок Синая Кантора, который предпочел не разглашать свое имя.-0-