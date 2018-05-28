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Картина южнокорейского абстракциониста продана на аукционе почти за $8 мл

Калейдоскоп 28.05.2018 | 23:29
Фото из архива
Фото из архива

Редкая картина южнокорейского художника-абстракциониста Ким Ван Ки продана с аукциона в Сеуле почти за $8 млн. Это полотно живописца стало самой дорогой корейской картиной, когда-либо выставлявшейся на аукционе. Абстрактное полотно, написанное в 1972 году, художник назвал "3-II-72 #220". На нем изображено большое количество красных точек и небольшой синий треугольник в верхней части. Размер картины - 202 на 254 см.

В 2017 году картина этого художника "Tranquility 5-IV-73 #310" была продана за $5,74 млн и в свое время была самой дорогой из проданных на корейском аукционе.

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