Картина южнокорейского абстракциониста продана на аукционе почти за $8 млн

28 мая, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Картина южнокорейского художника-абстракциониста Ким Ван Ки (1913-1974) продана на аукционе в Сеуле почти за $8 млн. Тем самым она стала самой дорогой корейской картиной, когда-либо выставлявшейся на торги.

Один из частных коллекционеров, имя которого не уточняется, выставил полотно Ким Ван Ки под названием "3-II-72 #220", написанное в 1972 году, на аукцион. Оно было продано за 8,5 млрд вон (около $7,87 млн). На полотне изображено множество красных точек в сочетании с небольшим синим треугольником в верхней части. Отмечается, что красный цвет не характерен для живописной манеры художника, так как в основном все его полотна выполнены в синей цветовой гамме. Размер полотна составляет 202 на 254 см.

Предыдущий рекорд также принадлежал Ким Ван Ки, чья картина под названием "Tranquility 5-IV-73 #310" была продана в апреле 2017 года за $5,74 млн.

Выходец из маленького рыбацкого городка Шинань на юго-западе страны Ким Ван Ки считается пионером корейского абстракционизма. В начале 1960-х он переехал в Нью-Йорк и жил там вплоть до своей кончины в 1974 году.-0-