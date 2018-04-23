Кейт Миддлтон доставлена в роддом Лондона

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидающая третьего ребенка Кейт Миддлтон доставлена в лондонский роддом, где в ближайшее время должен появиться на свет наследник британской короны. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на официальное заявление Кенсингтонского дворца.
Отмечается, что рожать герцогиня Кембриджская будет в больнице святой Марии в Паддингтоне. В этой же клинике в 2013 году Кейт Миддлтон рожала принца Джорджа, а в 2015-м - принцессу Шарлотту.
Возле роддома уже собрались поклонники королевской семьи, которые хотят быстрее всех услышать новости о пополнении в семье Кейт и принца Уильяма.
Дата рождения ребенка и его пол стали предметом ставок в букмекерских конторах. Самыми вероятными датами появления на свет наследника назвались 23 и 24 апреля. По поводу пола ребенка мнения разделились почти наполовину.-0-
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