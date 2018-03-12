Кэмерон Диаз уходит из кино

Кэмерон Диаз заявила, что уходит из кино, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на близкую подругу актрисы Сельму Блэр. 45-летняя Диаз устала от всей индустрии, поэтому приняла решение о завершении карьеры.

Сельма Блэр рассказала, что во время их совместного обеда Кэмерон решительно заявила, что больше не будет сниматься в кино. Она хочет больше времени проводить со своим мужем Бенжи Мэдденом. Подруга подчеркнула, что поддерживает Диаз. Она считает, что та построила замечательную кинокарьеру, а сейчас живет спокойной семейной жизнью и абсолютно счастлива.

Впрочем, актриса уже на протяжении нескольких последних лет отказывается от любых ролей и не появляется в кино. Но о решении завершить карьеру речи до этого момента не шло. Сейчас Диаз посвящает все свободное время семье, занимается домашними делами и мечтает о ребенке.