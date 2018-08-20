Кети Топурия призналась в любви рэперу Гуфу в Instagram

Кети Топурия и рэпер Гуф еще недавно тщательно скрывали свои отношения, а теперь все чаще делятся с поклонниками совместными фото. Певице 31 год, а ее избраннику — 38 лет. Нужно отметить, что Кети и Гуф показывают в своих аккаунтах в социальных сетях все подробности своих отношений.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 19 Июн 2018 в 2:46 PDT

Певица недавно опубликовала видео в разделе Stories в своем Instagram-аккаунте с отдыха в Греции. Там Кети отдыхает без рэпера. В видео девушка сообщает: "Все равно только тебя люблю!"