Кети Топурия призналась в любви рэперу Гуфу в Instagram

Кети Топурия и рэпер Гуф еще недавно тщательно скрывали свои отношения, а теперь все чаще делятся с поклонниками совместными фото. Певице 31 год, а ее избраннику — 38 лет. Нужно отметить, что Кети и Гуф показывают в своих аккаунтах в социальных сетях все подробности своих отношений.
Певица недавно опубликовала видео в разделе Stories в своем Instagram-аккаунте с отдыха в Греции. Там Кети отдыхает без рэпера. В видео девушка сообщает: "Все равно только тебя люблю!"
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