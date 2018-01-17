Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз стали родителями

На днях Ким Кардашьян-Уэст сообщила в своем блоге о рождении третьего ребенка. Дочка появилась на свет в семействе Кардашьян-Уэст от суррогатной матери. Такое решение Ким и Канье приняли после того, как врачи сообщили, что третья беременность может угрожать жизни Ким.

В блоге Ким Кардашьян-Уэст появилась запись: "Канье и я счастливы сообщить о появлении на свет нашей здоровой и красивой малышки. Мы невероятно благодарны нашей суррогатной матери, которая воплотила наши мечты в жизнь и подарила нам самый замечательный подарок. Также мы хотим поблагодарить докторов и медсестер за их заботу. Норт и Сейнт особенно взволнованы появлением сестрички".

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Дек 29, 2017 at 8:46 PST

Звездное семейство уже воспитывает четырехлетнюю Норт и двухлетнего Сэйнта. Имя новорожденной малышки они пока не сообщили.

Напомним, что о решении родить третьего ребенка от суррогатной матери стало известно в июне прошлого года. Знаменитости подписали договор с женщиной и представляющим ее агентством, согласно которому суррогатная мать должна получить 45 тысяч долларов, а агентство – 68,85 тысяч долларов.