Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз стали родителями

На днях Ким Кардашьян-Уэст сообщила в своем блоге о рождении третьего ребенка. Дочка появилась на свет в семействе Кардашьян-Уэст от суррогатной матери. Такое решение Ким и Канье приняли после того, как врачи сообщили, что третья беременность может угрожать жизни Ким.
В блоге Ким Кардашьян-Уэст появилась запись: "Канье и я счастливы сообщить о появлении на свет нашей здоровой и красивой малышки. Мы невероятно благодарны нашей суррогатной матери, которая воплотила наши мечты в жизнь и подарила нам самый замечательный подарок. Также мы хотим поблагодарить докторов и медсестер за их заботу. Норт и Сейнт особенно взволнованы появлением сестрички".
Звездное семейство уже воспитывает четырехлетнюю Норт и двухлетнего Сэйнта. Имя новорожденной малышки они пока не сообщили.
Напомним, что о решении родить третьего ребенка от суррогатной матери стало известно в июне прошлого года. Знаменитости подписали договор с женщиной и представляющим ее агентством, согласно которому суррогатная мать должна получить 45 тысяч долларов, а агентство – 68,85 тысяч долларов.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4414 BYN
|2.44 BYN
|2.446 BYN
|USD
|1.9953 BYN
|1.995 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.5381 BYN
|3.52 BYN
|3.54 BYN