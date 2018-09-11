Ким Кардашьян наняла помощника снимать за нее селфи

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга рэпера Канье Уэста, известная по телешоу о собственной семье Ким Кардашьян получила травму запястья. Теперь девушка временно не может делать селфи - после травмы запястья врачи попросили звезду отказаться от этого занятия.

Телезвезда рассказала, что, когда ей понадобилось записать короткое промовидео для "Инстаграма", она попросила своего оператора Пэкси помочь ей. Теперь селфи за нее делает профессиональный оператор. Фотограф снимает Кардашьян на телефон, к которому девушка просто протягивает руку так, чтобы это выглядело как селфи.

Напомним, что Ким называют королевой селфи. В 2015 году она даже выпустила книгу Selfish (игра слов - "селфи" и "эгоистичная"), состоящую по большей части из ее собственных снимков. В 2016 году Кардашьян рассказала, что во время поездки в Мексику она делала полторы тысячи селфи в день.