Ким Кардашьян перекрасила волосы в розовый цвет

Ким Кардашьян довольно часто меняет прически, длину и цвет волос — поклонники еле успевают привыкать к новым образам. Эту весну супруга Канье Уэста будет встречать с длинными розовыми волосами.
Совсем недавно у Кардашьян были платиновые волосы, но, видимо, девушке захотелось создать для себя немного дерзкий образ. Она покрасила волосы в розовый цвет, оставив лишь корни темными. Такой яркий оттенок хорошо подходит для приближающейся поры года — весны.-0-
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