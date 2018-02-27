Ким Кардашьян показала первое фото новорожденной дочки Чикаго

Ким Кардашьян поделилась фотографией своей новорожденной дочки Чикаго. Снимок был опубликован в Instagram.
Недавно Ким и ее супруг Канье стали родителями девочки по имени Чикаго, которая появилась на свет благодаря суррогатной матери. Стоит отметить, что девочке дали такое имя в честь родного города Канье Уэста. Напомним, что у пары уже есть двое детей - дочь Норт и сын Сейнт.
Ранее Ким не раз говорила о том, что хочет иметь большую семью, но после второй беременности врачи запретили ей рожать, поэтому Кардашьян пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери.-0-
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