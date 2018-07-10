Ким Кардашьян покажет, чем пахнут "эмодзи"

Американская селебрити и супруга рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян пополнит свою парфюмерную линию KKW Fragrance тремя новыми ароматами. Информация об этом появилась в официальном аккаунте Instagram парфюмерного бренда.

Флаконы новых ароматов "Peach" ("Персик"), "Cherry" ("Вишня") и "Vibes" ("Вибрации") будут выполнены в виде "эмодзи", которые доступны на платформе iOS. Названиям и флаконам будут соответствовать и запахи. И если в первых двух случаях все понятно, то с ароматом "Vibes" возникают некоторые вопросы. В этот аромат будут входить нотки арбуза, бергамота, ананаса, цветков яблока, пиона, свежего жасмина, амбры и кедра.

Публикация от KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance) 6 Июл 2018 в 9:37 PDT

На официальном сайте новинки появятся уже 17 июля.