Ким Кардашьян покажет, чем пахнут "эмодзи"

Американская селебрити и супруга рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян пополнит свою парфюмерную линию KKW Fragrance тремя новыми ароматами. Информация об этом появилась в официальном аккаунте Instagram парфюмерного бренда.
Флаконы новых ароматов "Peach" ("Персик"), "Cherry" ("Вишня") и "Vibes" ("Вибрации") будут выполнены в виде "эмодзи", которые доступны на платформе iOS. Названиям и флаконам будут соответствовать и запахи. И если в первых двух случаях все понятно, то с ароматом "Vibes" возникают некоторые вопросы. В этот аромат будут входить нотки арбуза, бергамота, ананаса, цветков яблока, пиона, свежего жасмина, амбры и кедра.
На официальном сайте новинки появятся уже 17 июля.
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