Ким Кардашьян устроила модную фотосессию на фоне мусорных баков

Эпатажная и скандально известная звезда Ким Кардашьян сфотографировалась на фоне мусорных баков с логотипом "Louis Vuitton", полностью облаченная в "Fendy". На ней были колготки, топ и шубка коричневого цвета с черными буквами "F". От брюк или юбки, а также от обуви звезда решила отказаться.
Таким образом жена Канье Уэста анонсировала свою новую фотосессию.
Не все поклонники оценили декорации к съемке. Некоторые язвительно подчеркнули, что она, наконец-то, на своем месте. Другие посетовали на то, какой пример она подает своим детям подобными фотографиями. Ну а третьи посоветовали ей уволить своего стилиста. Правда, большинству все же снимок пришелся по душе. Пользовали подчеркнули, что фото прекрасно отражает то, о чем они думают, называя себя "мусором".
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