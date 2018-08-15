Ким Кардашьян возглавила список самых "опасных" лиц для рекламы

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ким Кардашьян часто занимает первые позиции в различных рейтингах и находится на вершине славы, но порой ее популярность только доставляет лишних хлопот. Помимо очередного списка богатых и знаменитых звезда реалити-шоу попала в рейтинг наиболее опасных для рекламы селебрити. Об этом сообщает портал Thefashionlaw со ссылкой на исследование компании Spotted.

По итогам маркетингового исследования, из 206 миллиардов долларов, которые ежегодно тратятся на рекламу в США, больше всего уходит на модную индустрию и розничную торговлю (22%). В этой доле значительная часть расходов связана с кампаниями и партнерством с известными личностями, что чаще всего достаточно рискованно для брендов.

Оказалось, что Ким считается "самой опасной персоной" для имиджа компаний из-за ее публичной жизни. Несмотря на то, что у Кардашьян 115 миллионов подписчиков в Instagram и зарабатывает она на нем миллионы долларов, бренды с опаской доверяют ей право представлять их продукцию.

В антирейтинг также вошли Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин, которые представляли бренды Longchamp, Fendi и Missoni, а также Tommy Hilfiger и Levi's.-0-