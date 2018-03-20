Кинокомпания Харви Вайнштейна объявила о банкротстве

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинокомпания Weinstein Company, основанная братьями Харви и Бобом Вайнштейнами, объявила о банкротстве. Соответствующие бумаги уже переданы в суд штата Делавэр, сообщает ТАСС.

Компанию готова приобрести венчурная фирма Lantern Capital, заплатив за нее от $300 млн до $320 млн. Активы Weinstein Company будут проданы на аукционе, сделка будет осуществляться под контролем суда по делам о банкротстве в Делавэре.

Ранее сообщалось, что Weinstein Company может быть продана группе инвесторов за $500 млн, однако сделка не состоялась, поскольку в отношении компании было начато судебное разбирательство.

В последнее время Weinstein Company испытывала значительные трудности из-за обвинений в домогательствах, выдвинутых в адрес одного из руководителей компании - продюсера Харви Вайнштейна.

Согласно документам, предоставленным суду компанией, все сотрудники, которые подписывали соглашение о неразглашении информации, освобождаются от данных обязательств. Известно, что подобные соглашения касались и тех случаев, когда работницы Weinstein Company были вынуждены молчать о сексуальных домогательствах со стороны руководства. При этом им выплачивали дополнительное вознаграждение.

В 2017 году в одном из материалов газеты The New York Times появилась информация о том, что на протяжении 30 лет сотрудницы компаний, в которых работал Харви Вайнштейн, подвергались с его стороны сексуальным домогательствам. Обвинения в адрес продюсера поддержали более 80 женщин, в том числе голливудские звезды Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Ева Грин.

За свою карьеру Харви Вайнштейн выступал продюсером множества голливудских кинокартин. Пять из них получили "Оскар" в номинации "Лучший фильм". К их числу относятся "Английский пациент" (1996), "Влюбленный Шекспир" (1998), "Чикаго" (2002), "Король говорит!" (2010), "Артист" (2014).

Вайнштейн активно сотрудничал с режиссером Квентином Тарантино, принимая участие в создании таких культовых фильмов как "Криминальное чтиво" (1994), "Убить Билла" (2003-2004), "Джанго освобожденный" (2012).-0-