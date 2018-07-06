Кинокомпания Legendary снимет фильм по аниме-франшизе Gundam

Кинокомпания Legendary Pictures объявила о своем желании снять полнометражный фильм, действия в котором будут развиваться во вселенной аниме-сериала Gundam. Представители компании объявили об этом на фестивале Anime Expo в Лос-Анджелесе.

Вместе с Legendary над перевоплощением аниме-франшизы в фильм будет работать создатель оригинального сериала - японская студия Sunrise. Сценариста и режиссера у фильма пока нет.

Gundam считается самым долгоиграющим аниме проектом. Первый сериал во вселенной Gundam вышел в 1979 году. Сюжет разворачивается в реалиях далекого будущего, когда человечество колонизировало новые миры в космосе. Однако, колонии начали войну за независимость от Земли, и основным оружием в этой войне стали роботы.

Довольно быстро аниме-сериал получил известность по всему миру и превратился в многомиллиардную франшизу. За несколько десятков лет в рамках этого проекта были выпущены 14 телевизионных сериалов, игрушки, анимационные фильмы, игры и книги.

После эта вселенная упоминалась во многих голливудских проектах. Так например, режиссер Гильермо Дель Торо вдохновился аниме-сериалом и представил миру первую часть "Тихоокеанского рубежа". А в фильме Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" можно увидеть прототип робота RX-78 Gundam.