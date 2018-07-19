Кинокритики составили топ лучших и худших камео Стэна Ли в фильмах Marvel

Стэн Ли - легенда Marvel. Актер регулярно появляется во всевозможных эпизодических ролях (камео) компании на протяжении 30 лет. Первый раз актер появился на экране в 1989 году в телефильме "Невероятный Халк: Испытание" и с того момента появление Стэна Ли стало традицией фильмов, снимающихся по комиксам Marvel.

Последнее место в топе лучших и худших ролей Стэна Ли в фильмах Marvel кинокритики отдали фильму "Дэдпул 2". Вполне логично, если учесть, что как такого камео Стэна Ли там даже нет, легенда Marvel фигурирует лишь в виде портрета в одной из сцен. На первое же место кинокритики неожиданно поставили появление Стэна Ли вместе с покойной женой Джоан в фильме "Люди Икс: Апокалипсис".

Рейтинг насчитывает 36 появлений легенды Marvel в фильмах – причем снятых не только по комиксам.