Кинопаломничество к вершинам. "Горы" покажут в Минске на широком экране

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках проекта "Лістапад. Коллекция" в Минске покажут документальный фильм "Горы".

Почему некоторые люди настолько влюблены в горы, что готовы заплатить за восхождение жизнью? Ответ на этот вопрос кроется в документальном фильме "Горы".

Картина "Горы" поможет зрителям совершить безопасное кинопаломничество к горным вершинам.

Горы - самое неприступное и коварное творение природы. Их склоны влекут к себе человечество испокон веков. Этот поединок длится столетиями, но что в нем заслуживает большего восхищения: сами горы или дерзость одиночек, которые стремятся подняться "выше неба"?

"Горы" - это новая документальная картина Дженнифер Пидом. Ранее она уже снимала фильмы о самой знаменитой вершине мира - "Чудо на Эвересте" (2008). Последняя ее работа о трагедии одного из коренных австралийских народов, "Шерпа", получила номинацию на кинопремию BAFTA и специальный приз от Лондонского кинофестиваля. "Горы" не отстают от своих кинопредшественников: фильм получил номинации нескольких международных фестивалей (МКФ в Сиднее, Пусане, Лондоне). В этом фильме нет главных героев, однако "Горы" завораживают зрителя величественным рельефом и горизонтами. Закадровый текст читает актер театра и кино Уиллем Дефо, звезда культовых картин "Взвод" и "Антихрист". Русскую версию фильма озвучил ведущий программ "В поисках приключений" и "Вокруг света" Михаил Кожухов. Также в фильме звучат избранные произведения Антонио Вивальди, Фредерика Шопена и Людвига ван Бетховена в исполнении Австралийского камерного оркестра.

"Головокружительные съемки, медитативный рассказ и попытка найти ответ на вопрос, почему человечество так увлечено покорением горных вершин", - сказала редактор Юлия Фабрицкая о картине Дженнифер Пидом.

Фильм впечатлил российских и зарубежных кинокритиков. Ведущие американские издания пишут о "Горах": "Этот фильм одновременно и для горных "наркоманов", и для нас, диванных путешественников" (Reeling Reviews), "Взрыв адреналина и прекрасной симфонической музыки" (The Guardian), "Для тех, кто боится высоты, фильм может показаться сплошным кошмаром. Тем не менее, большие страхи - это небольшая цена за впечатляющие кадры, которые вы увидите" (New York Times), "Визуальная и музыкальная феерия, демонстрирующая величие природы и беспомощность человека перед ней" (Globe and Mail). -0-