Киностудия Paramount отказалась от продолжения "Трансформеров"

Отменена дата релиза седьмого фильма "Трансформеры", которая должна была выйти 28 июня 2019 года. О новой дате премьеры не сообщалось. Руководство киностудии Paramount не давало комментариев по этому внезапному решению.
Премьера фильма "Бамблби" все же состоится и будет представлена фанатам в декабре 2018 года. Это будет первый проект из франшизы "Трансформеров", которым занимался не Майкл Бэй.
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