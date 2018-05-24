Киностудия Paramount отказалась от продолжения "Трансформеров"

Отменена дата релиза седьмого фильма "Трансформеры", которая должна была выйти 28 июня 2019 года. О новой дате премьеры не сообщалось. Руководство киностудии Paramount не давало комментариев по этому внезапному решению.

Премьера фильма "Бамблби" все же состоится и будет представлена фанатам в декабре 2018 года. Это будет первый проект из франшизы "Трансформеров", которым занимался не Майкл Бэй.