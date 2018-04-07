Киностудия Paramount перенесла премьеру фильма "Терминатор". Об этом сообщает издание Variety.
Изначально кинокартина должна была выйти 26 июля 2019 года, теперь же дату премьеры перенесли на 22 ноября 2019 года. Причина изменения прокатного графика не уточняется. Однако в студии заверили, что это никак не связано с операцией на сердце исполнителя главной роли Арнольда Шварценеггера.
Сюжет нового фильма пока неизвестен, ожидается, что "Терминатор" продолжит сюжетную линию. Продюсером киноленты станет Джеймс Кэмерон, а постановщиком назначен Тим Миллер.
Съемочный процесс должен начаться этим летом.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4007 BYN
|2.398 BYN
|2.407 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.3945 BYN
|3.38 BYN
|3.395 BYN