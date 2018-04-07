Киностудия Paramount перенесла премьеру фильма "Терминатор". Об этом сообщает издание Variety.

Изначально кинокартина должна была выйти 26 июля 2019 года, теперь же дату премьеры перенесли на 22 ноября 2019 года. Причина изменения прокатного графика не уточняется. Однако в студии заверили, что это никак не связано с операцией на сердце исполнителя главной роли Арнольда Шварценеггера.

Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце Арнольд Шварценеггер поступил в одну из клиник близ Лос-Анджелеса для замены катетерного клапана. Во время оперативного вмешательства возникли осложнения, потребовалось провести срочную операцию на открытом сердце.

Сюжет нового фильма пока неизвестен, ожидается, что "Терминатор" продолжит сюжетную линию. Продюсером киноленты станет Джеймс Кэмерон, а постановщиком назначен Тим Миллер.

Съемочный процесс должен начаться этим летом.