Киностудия Warner Bros. снимет игровой фильм про Тома и Джерри

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия Warner Bros. ведет переговоры с режиссером Тимом Стори о съемках игрового фильма по мотивам мультсериала "Том и Джерри". Об этом сообщил американский журнал Variety.

Фильм будет представлять собой игровое кино с элементами анимации: нарисованные Том и Джерри будут жить в реальном мире. Съемки запланированы на 2019 год. В активе режиссера Тима Стори около десятка полнометражных фильмов, самые известные из них - "Фантастическая четверка" (Fantastic Four, 2005) и "Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера" (4: Rise of the Silver Surfer, 2007).

Warner Bros. также планирует снять киноверсию мультфильма "Скуби-Ду". С этой целью компания пригласила в качестве креативного продюсера Криса Коламбуса, снявшего "Один дома"(1990).

Кинокомпания Warner Bros. начала активно заниматься анимационными фильмами с 2013 года, когда было создано подразделение Warner Animation Group. В 2014 году она выпустила "Лего Фильм" (The LEGO Movie), собравший в мировом прокате более $468 млн и получивший премию BAFTA в номинации "Лучший анимационный фильм".-0-