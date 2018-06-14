Кира Найтли, Том Харди и Эмма Томпсон получат почетные награды от Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II по традиции вручит почетные награды знаменитым гражданам Великобритании. В этом году в список выдающихся граждан включены актеры Кира Найтли, Том Харди и Эмма Томпсон. Они получат ордена и титулы в Букингемском дворце. Том Харди получит титул Командора Ордена Британской империи, Кира Найтли – Орден Офицера, а Эмма Томпсон будет удостоена высшего звания - Дамы-Командора.

Награды и титулы получат также рэпер Ms Dynamite, парфюмер Джоан Лесли Малон, футболист Кенни Далглиш, писательница Мэри Берд, писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро и еще несколько важных для культуры Великобритании людей.