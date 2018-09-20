Киркоров и Басков сняли видеоизвинение за клип "Ибица"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сети появилось видео-извинение перед фанатами Филиппа Киркорова и Николая Баскова за клип "Ибица".

Снят ролик в стиле клипа Канье Уэста и Лил Пампа. По сюжету видео певцы одеты в ростовые куклы в форме "дизлайков". И в супермаркете их отсчитывает пожилая женщина за несерьезную работу.

Ранее клип "Ибица" был раскритикован интернет-пользователями и Лолитой Мелявской, которые посчитали, что то, чем Киркоров и Басков в нем занимаются, недостойно народных артистов России.-0-