Киркорова обокрали на гастролях в Павлово

У известного российского исполнителя Филиппа Киркорова на гастролях в российском Павлово похитили одежду на сумму около 11 тысяч долларов.

Неизвестные похитили восемь концертных костюмов из трейлера знаменитости. Кроме дороговизны этой одежды, она была еще и предназначена для новой концертной программы поп-короля. Премьера "Я+R. Второе Я" запланирована на 25 декабря, сейчас Киркоров активно репетирует это грандиозное шоу.

Представители певца уже обратились с заявлением в полицию. Местные правоохранительные органы занимаются расследованием дела.