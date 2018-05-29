Киркорова обокрали на гастролях в Павлово

У известного российского исполнителя Филиппа Киркорова на гастролях в российском Павлово похитили одежду на сумму около 11 тысяч долларов.
Неизвестные похитили восемь концертных костюмов из трейлера знаменитости. Кроме дороговизны этой одежды, она была еще и предназначена для новой концертной программы поп-короля. Премьера "Я+R. Второе Я" запланирована на 25 декабря, сейчас Киркоров активно репетирует это грандиозное шоу.
Представители певца уже обратились с заявлением в полицию. Местные правоохранительные органы занимаются расследованием дела.
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