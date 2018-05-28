Кит Харингтон и Роуз Лесли объявили дату свадьбы

Звезды популярного сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли сообщили, что 23 июня сыграют свадьбу. Информация об этом появилась в иностранных СМИ.

Звезды популярного сериала познакомились на съемочной площадке, и между ними сразу же вспыхнули чувства. Провстречавшись несколько лет, они все же решили связать себя узами брака.

По информации зарубежных СМИ, влюбленные уже разослали приглашения всем гостям свадьбы, которые были украшены коллекционными марками из серии в честь "Игры престолов" с изображением Джона Сноу. Всего церемонию бракосочетания, которая состоится в шотландском замке, посетят 200 человек.