Кит Харрингтон и Роуз Лесли поженились

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" Кит Харрингтон и его партнерша Роуз Лесли, исполнившая роль его возлюбленной Игритт, поженились, сообщает "Би-би-си".

Церемония бракосочетания прошла в одном из замков в Шотландии.

Слухи о том, что между экранными влюбленными возникли отношения и в реальной жизни, впервые поползли в 2012 году. Через год актеры расстались, но потом соединились. Впервые они появились на публике как пара в апреле 2016 года на церемонии вручения премии Лоуренса Оливье в Лондоне.

Молодые люди опубликовали объявление следующего содержания в газете The Times: "Мистер К.С. Харрингтон и Мисс Р.И. Лесли. Объявляется о помолвке между Китом, младшим сыном Дэвида и Деборы Харрингтон из Ворчестшира, и Роуз, средней дочерью Себастьяна и Кэнди Лесли из Абердиншира".