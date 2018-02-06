Китаянка в 81 год получила диплом о высшем образовании

6 февраля, Тяньцзинь /БЕЛТА - Синьхуа/. Китаянка Сюэ Миньсю в 81 год получила диплом об окончании Тяньцзиньского университета (Северный Китай).

"Я считаю, что смысл жизни в том, чтобы постоянно ставить перед собой новые задачи и самосовершенствоваться, поэтому я хочу поблагодарить Тяньцзиньский университет за ценную возможность воплотить в жизнь мечту, осуществить которую в более раннем возрасте я не смогла", - сказала новоиспеченная выпускница на церемонии вручения дипломов.

Сюэ Миньсю поступила в Тяньцзиньский университет на курс "Электронная коммерция" по программе дистанционного образования в марте 2014 года в возрасте 77 лет. Она оказалась не только самой старшей студенткой в своей группе, но и одной из самых усердных. Каждый день Сюэ Миньсю вставала в пять часов утра и первым делом включала компьютер, чтобы позаниматься. При этом она четыре года не включала телевизор, чтобы посвящать больше времени учебе.

Сообщается, что финальный экзамен 81-летней китаянке удалось сдать лишь с седьмой попытки.

Сюэ Миньсю владеет пятью языками - китайским, английским, французским, русским и латынью, она также хорошо освоила такие программы, как Excel и Photoshop. В свободное от учебы время увлекается фотографией, катанием на коньках и плаванием.-0-