Китайские ученые обнаружили способ подавления развития рака легких

7 августа, Пекин /БЕЛТА - Женьминь Жибао/. Китайские исследователи выяснили, что развитие рака легких можно подавить, если удалить ключевой ген в клетках.

Фермент убиквитинлигаза HUWE1 может контролировать восстановление поврежденной ДНК, рост и смерть клеток. Он часто экспрессируется (процесс, при котором наследственная информация от гена преобразуется в функциональный продукт - РНК или белок. - Прим. БЕЛТА) в клетках рака легких, но до сих пор механизм функционирования гена в образовании опухолей легких не был прояснен.

С использованием генных технологий ученые из Куньминского зоологического института Академии наук Китая удалили ген HUWE1 из клеток подопытных мышей. Они обнаружили, что после удаления этого гена способности опухолевых клеток в легких к росту, размножению и формированию опухоли снизились.

Дальнейшие исследования показали, что отсутствие гена HUWE1 привело к аккумуляции антионкогена (ген, продукт которого обеспечивает профилактику опухолевой трансформации клеток. - Прим. БЕЛТА) P53.

Рак легких является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в мире и лидирует по числу летальных исходов, обусловленных онкологией. Исследовательская работа показывает, что ген HUWE1 играет ключевую роль в росте опухолей легких. Открытие китайских ученых должно помочь в лечении данного вида рака.-0-