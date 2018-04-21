Китайские ученые создали два новых препарата для лечения рака легких

Китайские медики создали два новых эффективных медицинских препарата для борьбы с раком легких на последней стадии болезни.
Отмечается, что эти лекарственные средства помогают даже пациентам с большой степенью привыкания к медикаментам.
Названия этих препаратов - анлотиниба гидрохлорид и фруквитиниб. Первый успешно прошел клинические испытания в 30 диспансерах и клиниках разных стран Испытания показали, что лекарство помогает продлить больному жизнь.
Анлотиниба гидрохлорид позволяет задержать рост опухоли и развитие прилегающих кровеносных сосудов. Это лекарство создатели препарата обещают сделать доступным в течение этого года.
Фруквитиниб также опробован во многих странах мира и тоже доказал свою эффективность.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4702 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0035 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2694 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN