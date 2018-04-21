Китайские ученые создали два новых препарата для лечения рака легких

Китайские медики создали два новых эффективных медицинских препарата для борьбы с раком легких на последней стадии болезни.

Отмечается, что эти лекарственные средства помогают даже пациентам с большой степенью привыкания к медикаментам.

Названия этих препаратов - анлотиниба гидрохлорид и фруквитиниб. Первый успешно прошел клинические испытания в 30 диспансерах и клиниках разных стран Испытания показали, что лекарство помогает продлить больному жизнь.

Анлотиниба гидрохлорид позволяет задержать рост опухоли и развитие прилегающих кровеносных сосудов. Это лекарство создатели препарата обещают сделать доступным в течение этого года.

Фруквитиниб также опробован во многих странах мира и тоже доказал свою эффективность.