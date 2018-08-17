Китайские ученые выпустили на волю личинок самого длинного насекомого в мире

17 августа, Чэнду /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китайские ученые выпустили на волю выведенных в искусственных условиях личинок китайского палочника Чжао (Phryganistria chinensis Zhao), который во взрослом состоянии достигает в длину размеров человеческой руки и является самым длинным насекомым в мире.
В конце 2017 года сотрудникам Западно-китайского музея насекомых в городском округе Чэнду провинции Сычуань (юго-западный Китай) удалось искусственно вырастить китайского палочника Чжао длиной 64 см. Этот вид был признан самым длинным насекомым в мире и включен в Книгу рекордов Гиннесса.
Директор Западно-китайского музея насекомых, энтомолог Чжао Ли выпустил на волю 15 искусственно выведенных личинок палочника, названного в его честь, в национальном природном заповеднике "Даяошань" (южный Китай), чтобы стимулировать рост дикой популяции этого насекомого.-0-
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