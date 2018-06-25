Клиентов бара в Рио-де-Жанейро будут угощать после каждого падения Неймара

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из баров Рио-де-Жанейро (Бразилия) объявил, что будет угощать своих посетителей бесплатной выпивкой после каждого падения форварда бразильской сборной Неймара во время футбольного матча с командой Сербии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу сборной Бразилии.
Матч между сборными Сербии и Бразилии в третьем туре группового раунда мирового первенства по футболу начнется 27 июня в 17:00. Игру примет московский стадион "Спартак".
На нынешнем чемпионате мира по футболу Неймара не раз критиковали за частые падения при столкновении с соперниками. В матче против команды Швейцарии футболист упал 10 раз. Согласно подсчетам, Неймар стал первым игроком с 1998 года, на котором "сфолили" в одном матче чемпионата мира не менее десяти раз. Во встрече с командой Коста-Рики футболист упал более 15 раз, причем зачастую нарушения правил не были зафиксированы арбитрами.-0-
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