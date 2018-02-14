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Ко Дню Святого Валентина испекли пиццу за 500 долларов

Калейдоскоп 14.02.2018 | 22:45

Сеть Firenza Pizza, расположенная в США, приготовила спецпредложение для влюбленных, которые не очень внимательно смотрят на ценник. Речь идет о специальной пицце к празднику стоимостью 500 долларов.

Угощение, призванное продемонстрировать всю силу чувств, имеет стандартные 24 см в диаметре. На привычную основу для пиццы выложили мясо лобстера в соусе бешамель, сыр манчего из Испании, филе-миньон из мраморной говядины вагю, икру. Все это присыпали съедобной золотой фольгой.

Неизвестно, сколько влюбленных согласились отдать за такой набор 500 долларов, но следует учесть, что завтра в продаже его уже не будет.

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Теги
праздник, продукты питания, США
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