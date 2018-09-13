Кофеин помогает при хронической болезни почек

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кофеин способствует снижению риска смерти людей с хроническим заболеванием почек. К такому выводу пришли португальские ученые, результаты их исследований появились в журнале Nephrology Dialysis Transplantation.
Ученые из Португалии утверждают, что кофе за счет своего состава способствует улучшению работы кровеносных сосудов.
В эксперименте приняли участие 4863 добровольца. Его результаты показали, что кофе за счет своего состава способствует улучшению работы кровеносных сосудов и снижает риск летального исхода у людей с хронической болезнью почек. Пациенты, которые употребляли большее количество кофеина, уменьшили риск смерти в среднем за пять лет на 25% в сравнении с теми, кто принимал меньше этого вещества.
Исследователь Мигель Биготе Виейра уточняет, что снижение смертности зафиксировали даже после изучения возраста, пола, расы, заболеваний, вредных и пищевых привычек испытуемых. И пришли к выводу, что кофеин действительно способствует снижению смертности. Однако специалисты отметили, что проведение теста, который на 100% подтвердит преимущество кофеина в конкретном случае, все равно необходимо.-0-
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