Когда ждать новые эпизоды популярных сериалов? Расписание на осень

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице жаркое лето, но совсем скоро начнется осенний телесезон - время выхода продолжений всем полюбившихся сериалов. Знакомые персонажи помогут скрасить даже хмурые и дождливые осенние вечера. Предлагаем подборку самых ожидаемых телевизионных хитов, которые выйдут осенью 2018 года.

"Американская история ужасов" ("American Horror Story")

8-й сезон самого загадочного и жуткого сериала стартует в сентябре. Все сезоны "Американской истории ужасов" не связаны между собой и рассказывают разные истории. Интересно, что актеры из сезона в сезон практически не меняются, а некоторые детали сюжета взяты из реальной жизни. Сериал показывает ужасные события с психологически глубокими переживаниями героев.

"Сверхъестественное" ("Supernatural")

14-й сезон сериала стартует в начале октября. История о двух братьях, Дине и Сэме Винчестерах, которые колесят по штатам Америки на своей Chevrolet Impala 1967 года и борются с нечистью. В новом сезоне создатели сократили количество серий: вместо традиционных 23 эпизодов, на экраны выйдет 20.

"Ходячие мертвецы" ("The Walking Dead")

9-й сезон зрители смогут увидеть в начале октября. В центре истории - семья шерифа Рика Граймса. После того, как началась никому неведомая эпидемия, шериф с небольшой группой людей пытается выжить, убивая на своем пути ходячих мертвецов и сталкиваясь с человеческой жестокостью.

"Однажды в сказке" ("Once Upon a Time")

Первый эпизод 8-го сезона также выйдет в октябре. Главная героиня Эмма Свон считала себя обычной девушкой, пока не узнала, что существует два мира: сказочный и реальный, а сама она - дочь Белоснежки и Прекрасного принца. Теперь Эмме предстоит справиться с силами зла и научиться жить среди сказочных персонажей.

"Мажор"

3-й сезон одного из самых популярных российских сериалов стартует в начале ноября на "Первом канале" (Россия). Зритель узнает, чем же закончится история мажора Игоря Соколовского, который еще недавно был обыкновенным гулякой, а теперь против собственной воли вынужден служить в отделе полиции, параллельно с основными делами расследуя смерть близких людей.

До встречи с любимыми героями сериалов осталось совсем немного! А пока продолжаем наслаждаться летними деньками и не засиживаемся у компьютеров и телевизоров.-0-