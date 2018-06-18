Кокошники, сомбреро, парики и грим болельщиков ЧМ-2018

18 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Люди по всему миру болеют за сборные своих стран, а в городах России словно проходит фестиваль дружбы народов - так много здесь иностранных гостей.

Для большинства болельщиков чемпионат мира - это не просто возможность посмотреть отличные матчи, а настоящий праздник.

И одеваются они на этот праздник, как на карнавал.

На улицах можно увидеть все - от кокошников и сомбреро до костюмов животных, не говоря уже о гриме.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Кроме Москвы матчи мирового первенства принимают еще в 10 российских городах: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске.-0-

Фото ТАСС