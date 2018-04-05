Коллекционер кукол Барби создает невероятные платья из салфеток

Джиан Янг является одним из крупнейших в мире коллекционеров кукол Барби. Своей коллекции он посвящает весь свой Instagram и создает для кукол платья из подручных средств. Миниатюрные шедевры он выполняет из салфеток, туалетной бумаги и фольги и даже фантиков от конфет.
Благодаря мастерскому владению техники оригами, Янгу удается создавать платья, которые мы легко можем представить на "красной дорожке". На первый взгляд тяжело сказать, что одежда создана из салфеток.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4081 BYN
|2.405 BYN
|2.41 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.958 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4095 BYN
|3.395 BYN
|3.41 BYN