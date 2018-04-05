Коллекционер кукол Барби создает невероятные платья из салфеток

Джиан Янг является одним из крупнейших в мире коллекционеров кукол Барби. Своей коллекции он посвящает весь свой Instagram и создает для кукол платья из подручных средств. Миниатюрные шедевры он выполняет из салфеток, туалетной бумаги и фольги и даже фантиков от конфет.

Публикация от Jian Yang (@jianyang1979) 22 Мар 2018 в 8:35 PDT

Благодаря мастерскому владению техники оригами, Янгу удается создавать платья, которые мы легко можем представить на "красной дорожке". На первый взгляд тяжело сказать, что одежда создана из салфеток.

Публикация от Jian Yang (@jianyang1979) 16 Фев 2018 в 8:40 PST

Публикация от Jian Yang (@jianyang1979) 21 Мар 2018 в 8:24 PDT

Публикация от Jian Yang (@jianyang1979) 19 Фев 2018 в 4:04 PST

Публикация от Jian Yang (@jianyang1979) 15 Мар 2018 в 7:11 PDT

Публикация от Jian Yang (@jianyang1979) 25 Фев 2018 в 7:19 PST