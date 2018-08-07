Комета С/2017 S3 появится 7 августа в небе Северного полушария Земли

Комета С/2017 S3, пролетит 7 августа на расстоянии 112 млн км от Земли. Ее будет видно на небе Северного полушария в созвездии Рака в десятикратный бинокль.
16 августа комета обогнет Солнце и начнет удаляться. По информации интернет-портала SPACE.com, это первый известный случай, когда комета оказывается внутри Солнечной системы.
Комета С/2017 S3 была открыта 23 декабря 2017 года, а в июне-июле нынешнего года ученые зафиксировали два мощных газовых выброса из ее головы. В результате вокруг ее ядра образовалось зеленое облако. По оценкам ученых, диаметр облака - около 260 тыс. км.
Астрономы уверяют, что никакой опасности для землян из-за прохождения кометы нет.
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