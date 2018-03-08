Компания McDonald`s впервые изменила свой логотип в честь 8 Марта

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания - американская компания McDonald`s - впервые изменила логотип в честь Международного женского дня, сообщают информагентства.

Логотип, который представляет из себя букву "М", перевернули так, что получилась "W". С этой буквы в английском языке начинается слово "Women" - женщины. Как сообщила американским СМИ член руководства компании McDonald's Уэнди Льюис, впервые в истории бренда его перевернули и сделали это в честь замечательных достижений женщин. По ее словам, в ресторанах компании шестая часть менеджеров - женщины.

"W" вместо "M" можно увидеть на сайте компании и в мобильных приложениях. Также в ста американских ресторанах быстрого питания персонал обслуживает посетителей в униформе с перевернутым логотипом.

В общей сложности под маркой McDonald's работают свыше 36 тыс. закусочных более чем в 100 странах мира. Ежедневно они обслуживают десятки миллионов человек.-0-