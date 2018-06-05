Кончита Вурст кардинально сменила имидж

Победительница "Евровидения-2014" Кончита Вурст удивила всех своим появлением на одном из мероприятий в Вене. Исполнительница кардинально сменила свой образ, из-за чего ее едва узнали.

Победительница песенного конкурса привычно носила яркий макияж, черную бороду и длинные темно-каштановые локоны. На последнем мероприятии она появилась с высветленной бородой и волосами цвета "платиновый блонд". На этом преображение не закончилось. Кончита отрезала себе челку и избавилась от вызывающего макияжа с яркими смоки. В этот раз Вурст отдала предпочтение нюду.

На фестивале исполнительница позировала фотографам на красной дорожке в белом комбинезоне с глубоким декольте.