Кончита Вурст кардинально сменила имидж

Победительница "Евровидения-2014" Кончита Вурст удивила всех своим появлением на одном из мероприятий в Вене. Исполнительница кардинально сменила свой образ, из-за чего ее едва узнали.
Победительница песенного конкурса привычно носила яркий макияж, черную бороду и длинные темно-каштановые локоны. На последнем мероприятии она появилась с высветленной бородой и волосами цвета "платиновый блонд". На этом преображение не закончилось. Кончита отрезала себе челку и избавилась от вызывающего макияжа с яркими смоки. В этот раз Вурст отдала предпочтение нюду.
На фестивале исполнительница позировала фотографам на красной дорожке в белом комбинезоне с глубоким декольте.
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